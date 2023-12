Ob von dem amerikanischen TV-Sender CNN, Tripadvisor, dem britischen Weihnachtsbaumpotentat "Christmas Tree World" oder der Tageszeitung "The Times" erstellt: In den meisten Rankings stehen die Weihnachtsmärkte in Krakau und Breslau weit oben – in der Regel sind sie höher platziert als Weihnachtsmärkte in Deutschland. Die beiden etwa 300 Kilometer voneinander entfernten südpolnischen Städte, die für Citybreak-Liebhaber auch so schon sehr attraktiv sind, werden damit nun auch zu Pflichtstationen auf der winterlichen Reisekarte.

Bildrechte: IMAGO / NurPhoto Dabei sind Weihnachtsmärkte eine relativ junge Erscheinung in dem Land östlich der Oder und Neiße. Lange Zeit kannten die Polen diese Tradition vor allem von ihren Reisen nach Deutschland oder Tschechien, und als vor etwa 20 bis 30 Jahren die ersten Weihnachtsmärkte in Polen stattfanden, standen die deutschen Vorbilder Pate und galten als das Maß der Dinge. Doch inzwischen hat der Schüler offenbar den Meister übertroffen.

Der Krakauer Hauptmarkt, mit 40.000 Quadratmetern Fläche einer der größten mittelalterlichen Marktplätzte Europas, scheint wie geschaffen für eine solche Veranstaltung. Die prachtvollen historischen Tuchhallen, einst das Statussymbol der Krakauer Kaufleute, und die schmucke Marienkirche bilden die perfekte Kulisse. In diesem Jahr bieten dort fast 100 Austeller aus Polen und dem nahen Ausland ihre Produkte an.

Bildrechte: IMAGO/NurPhoto Dariusz Michalak, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft "Artim", die den Krakauer Weihnachtsmarkt organisiert, unterstreicht, dass es dabei aber um viel mehr gehe als nur um den Verkauf. "Unser Weihnachtsmarkt ist zugleich ein Kulturevent. Auf der Bühne gibt es laufend Auftritte von Musik-, Gesangsgruppen und Chören. Einmalig ist zudem der Umzug bunter Folkloregruppen aus der ganzen Region Kleinpolen. Meine Kollegen und ich besuchen regelmäßig Weihnachtsmärkte in Deutschland, Tschechien, Österreich und der Slowakei. Und eines kann ich sagen: So schön wie der in Krakau ist keiner", lobt Michalak sein eigenes Produkt.

Die Weihnachtszeit ist in Krakau mit einer interessanten lokalen Tradition verbunden. Seit dem 19. Jahrhundert werden dort von Handwerkern und Hobbybastlern sogenannte Krakauer Weihnachtskrippen angefertigt – tragbare, bunte Krippen aus Pappe und Aluminiumfolie, deren Form an bekannte Bauwerke der Stadt erinnert, meist an die gotische Marienkirche. Im Dezember oder Januar werden sie dem breiten Publikum präsentiert, und oft finden diese Schauen am Hauptmarkt statt.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images Bei Breslau kann in Bezug auf Weihnachtsmärkte eigentlich nicht von einer jungen Tradition gesprochen werden. Denn in dieser Stadt, die bis 1945 innerhalb der Grenzen Deutschlands lag, kannte man sie bereits im 16. Jahrhundert. Nach einer mehrere Jahrzehnte dauernden Unterbrechung wurde diese Tradition in den frühen 2000er Jahren wiederbelebt. An die historischen Weihnachtsmärkte wird heute nicht direkt angeknüpft, vorhanden ist dagegen ein klarer Bezug auf die jüngste Vergangenheit – in Form von Zwergen, die als Deko über den ganzen Weihnachtsmarkt verteilt sind. Zwerge sind inzwischen aus dem Breslauer Stadtbild nicht mehr wegzudenken: Viele kleine Zwergfiguren sind das ganze Jahr über an verschiedenen Orten in der Breslauer Altstadt aufgestellt, und im Advent tauchen sie eben auch auf dem Weihnachtsmarkt auf.

Bildrechte: Pianoforte Sie erinnern an die sogenannte "Orange Alternative". Diese informelle Bewegung nahm in den 1980er Jahren mit ihren Zwergen-Graffitis und -happenings das kommunistische Regime auf die Schippe, als Protestform. "Jetzt sind die Zwerge bei uns die Hüter der Weihnachtsatmosphäre", scherzt Paulina Krupińska von der Kunst-Agentur "Pianoforte", die seit mehreren Jahren den Weihnachtsmarkt organisiert. Die Zwergenfiguren und -dekorationen seien unter den Gästen beliebte Selfie-Motive, genau so beliebt wie die stiefelförmigen Becher, in denen an einigen Ständen Glühwein serviert wird – eine klare Anspielung auf das Schuhwerk der Zwerge.

Worin besteht die Eigenart des Breslauer Weihnachtsmarktes? "Unter anderem darin, dass er nicht nur an einem Ort stattfindet", erklärt Krupińska. "Das ganze Herz der Stadt verwandelt sich Ende November für mehrere Wochen in einen Weihnachtsmarkt. Außerhalb des Marktplatzes findet man auch an einem weiteren altstädtischen Platz und in zwei autofreien Straßen bunte Verkaufsstände". In diesem Jahr sind es über 200 – wahrscheinlich der polnische Rekord. Bildrechte: Janusz Krzeszowski

Krupińska betont, dass die Gäste vor allem das loben, was man weder sehen noch hören kann, nämlich das Ambiente. Auf dem Breslauer Weihnachtsmarkt fühle man sich einfach wohl, so die weit verbreitete Meinung. Geworben wird für ihn als Ort der Begegnung. Und er bietet tatsächlich mehrere Gelegenheiten dazu. Menschen treffen sich nicht nur an den Verkaufsständen, sondern auch an eigens zu diesem Zweck gebauten, an mehreren Orten aufgestellten Holzhütten, in denen Besucher diverse Attraktionen erwarten. Einige dieser Hütten haben sogar Aussichtsterrassen, von denen man den meist von Tausenden Menschen gefüllten Hauptmarkt bestaunen kann.

Bildrechte: IMAGO / SOPA Images Was sind aber die Trümpfe der polnischen Weihnachtsmärkte? Die malerischen Kulissen sind nur einer der Gründe, weshalb die Märkte in internationalen Rankings punkten. Hervorzuheben sind auch die gute Qualität und die Vielfalt der angebotenen Waren. Die Besucher können nicht nur kulinarische Erzeugnisse aus Polen genießen, denn die Aussteller kommen auch aus der Slowakei, Litauen oder Ungarn. Vor allem bei Gästen aus Westeuropa vermitteln deren Produkte einen gewissen Hauch von Exotik.