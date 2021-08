Polen Illegales Büffelgras für Wodka

Für ein Kilo getrocknetes Gras aus dem Urwald im äußersten Osten Polens bekommen Irena und Michał Bobel 50 Euro. Es ist kein normales Gras, mit dem das Rentner-Ehepaar solche Preise erzielt, sondern Büffelgras, auf Deutsch wird es auch duftendes Mariengras genannt. Ganz legal ist es nicht, wenn es die Bobels in der Nähe des Dorfes Białowieża sammeln, denn eigentlich bräuchten sie dafür eine Genehmigung. Die aber kostet Geld: "Und außerdem müsste man zum Oberförster gehen – der würde mir dann eine Stelle zuteilen, dann würde er noch mein gesammeltes Gras abwiegen und ich dürfte nur fünf Kilo pro Jahr sammeln" erzählt Irena Bobel. Teile der Urwälder, in denen das Büffelgras wächst, sind Nationalpark und sogar Weltnaturerbe der UNESCO. Mitten durch den Nationalpark verläuft die Grenze zwischen Polen und Belarus.

Auf manchen Etiketten des Żubrówka-Wodkas prangt auch das Tier, für das auch der Białowieża-Nationalpark berühmt ist: der Bison, in Deutschland auch als Wisent bekannt. Die Nationalparkverwaltung gibt an, dass der letzte frei lebende Bison in Białowieża 1919 geschossen wurde. In ganz Europa gab es bald keine wild lebenden Wisente mehr. Doch dank einer Initiative mehrerer europäischer Zoos konnte das größte Landsäugetier aber nachgezüchtet werden. So gelang es in den 1950er-Jahren, im Białowieża-Nationalpark eine Herde Wisente wieder auszuwildern. Und heute kommen die Besucherinnen und Besucher, um das massige Huftier zu bestaunen.