Die EM-Fanmeile in Sankt Petersburg war trotz drastisch steigender Inzidenzen gut besucht. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Mit dem Abpfiff bahnt sich eine riesige Menschenmenge enttäuschter Fans Anfang der Woche ihren Weg von der Fanmeile mit ihren großen Leinwänden Richtung Metrostation am Newski Prospekt. Hunderte Männer und Frauen quetschen sich wenige Minuten später in überfüllte Züge. An Masken oder Abstand denkt hier so gut wie niemand. In den Bars in den angrenzenden Straßen fließt dagegen noch reichlich Bier. Gerade ist die noch bei der Heim-WM 2018 gefeierte russische Nationalmannschaft in der Vorrunde nach der Niederlage gegen Dänemark chancenlos ausgeschieden.

Doch die wirklich dramatischen Szenen spielen sich zur gleichen Zeit weitab der Fußgängerzonen und Touristenmagneten von Sankt Petersburg ab. Just am Montag tauchte ein Video aus dem Krankenhaus Nr. 15 am südlichen Stadtrand der Sechs-Millionen-Metropole auf. Auf überfüllten Gängen liegen Patienten teils auf Matratzen, die auf dem blanken Fliesenboden liegen. Andere Aufnahmen zeigen, wie sich Krankenwagen vor den Toren der Covid-Stationen stauen. Allein nach offiziellen Angaben sind die Covid-Stationen der Stadt zu weit über 90 Prozent ausgelastet. Erst vor wenigen Tagen klagte der Chef des privaten Rettungsdienstes Corris öffentlich darüber, dass wegen des hohen Andrangs Krankenwagen oft bis zu sechs Stunden vor der Zufahrt warten müssen, bevor sie Patienten an das Krankenhaus-Personal übergeben können. Krankenwagen vor einem Sankt Petersburger Krankenhaus warten mit Covid-Patienten auf Einlass. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Dritte Welle rollt über Russland