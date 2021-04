Alles sah nach einem geschickten Schachzug der Verantwortlichen des ausrichtenden Staatssenders "Perwy Kanal" aus. Manizha ist nicht nur beim jungen Publikum in Russland beliebt, sondern trifft aus Sicht der TV-Verantwortlichen auch den europäischen Zeitgeist. Die 29-jährige Sängerin stammt aus Tadschikistan, setzt sich öffentlich für Rechte von Frauen und gegen Diskriminierung von Homosexuellen ein. In ihrem Lied "Russian Woman" geht es um die Stärke der russischen Frauen, die sich gegen altbackene Rollenbilder durchsetzen, aber auch um kaputte Familien und die Liebe zu sich selbst. Aus russischer Sicht ein perfekter Beitrag, um in Europa viele Stimmen zu sammeln. Im offiziellen ESC-Kanal auf YouTube wurde Manizhas Clip bislang mehr als sieben Millionen Mal geklickt. Anfang März wurde die russische Sängerin zum offiziellen Act Russlands beim ESC 2021 gekührt. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Ein Welle der Empörung: Konservative Russen protestieren gegen Manizha

Doch was in Europa für ein modernes Russland stehen soll, stößt nun daheim auf heftige Kritik. Zuerst beschwerten sich viele konservative Russen in den sozialen Netzwerken, Männer wie Frauen, über Manizhas Song. Dieser würde angeblich für Russland fremde Werte propagieren. Andere störten sich an Manizhas Herkunft, schließlich sei sie nicht in Russland geboren und könne deswegen kein Lied über russische Frauen singen. Ein Veteranenverband und auch ein christlicher Frauenverband protestierten öffentlich gegen Manizhas Nominierung. Valentina Matvienko: Die Vorsitzende des russischen Föderationsrates zweifelt öffentlich an, dass bei der Zuschauerabstimmung beim ESC-Vorausscheid alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Auf Messers Schneide: Wird Manizha tatsächlich beim ESC auftreten?