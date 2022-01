Dem am Fest der Epiphanie (russisch: Kreschtschenie) gesegneten Wasser werden in Russland Heilkräfte zugesprochen. Viele Familien bewahren das an diesem Tag geschöpfte Wasser sogar bis zum nächsten Epiphanie-Fest auf. Und die Nachfrage nach gesegnetem Wasser ist groß. An Kirchen und Gewässern bilden sich am 18. und 19. Januar lange Schlangen.

