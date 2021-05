Schulmassaker in Kasan Warum es in Russland immer wieder zu Amokläufen kommt

Das Vertrauen in diese Zahlen, aber auch in die Fähigkeit der Polizei, Amokläufe tatsächlich zu vereiteln, ist in der Öffentlichkeit gering. In den vergangenen Jahren hat die russische Justiz gleich mehrere Gruppen von Jugendlichen trotz extrem dünner Beweislage wegen angeblichem Extremismus zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Lehrergewerkschaft kritisiert bereits seit langem, dass die Ermittlungsbehörden das Schulpersonal dazu anhalten, auffällige Schüler auszuspähen und den Behörden zu melden. Das würde das Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern weiter zerstören. Auch die mittlerweile an allen russischen Schulen verpflichtend eingebauten Eintrittsschranken und die Wachleute konnten das jüngste Attentat in Kazan nicht verhindern.

Schule Nr. 175 in Kasan, in der ein Amokschütze um sich schoss Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS