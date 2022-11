Als Wassilij Timofejew seinen Einberufungsbescheid für den Krieg in der Ukraine in den Händen hielt, dachte er, dass er möglicherweise schon bald sterben könnte. Also entschloss sich der 35-jährige Russe zu einer ungewöhnlichen Aktion. Während er bereits in einem Übungszentrum bei Omsk einquartiert wurde, veröffentlichte er im sozialen Netzwerk VKontakte, einer Art russischem Facebook, eine Hochzeitsanzeige. Sie richtete sich an die Frauen seiner Heimatstadt Belowo in Südsibirien. "Die Sonderoperation ist eine gefährliche Mission und so Gott will kehre ich zurück. Falls jedoch nicht, will ich nicht, dass die Entschädigungszahlungen an den Staat oder an irgendwelche Stiftungen gehen. Stattdessen will ich das Leben einer Landsfrau verändern", heißt es in dem Text. Wer also an einer Hochzeit interessiert sei, solle sich melden.