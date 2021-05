Die schmutzigste Stadt der Welt

Norilsk, in der sibirischen Tundra gelegen, ist die nördlichste Großstadt der Welt. Bis tief in den Mai hinein ist alles gefroren und an den Straßenrändern liegen meterhohe Schneeberge. Norilsk aber hält noch einen weiteren Rekord – die Stadt mit ihren knapp 200.000 Einwohnern gilt auch als eine der dreckigsten weltweit. Doch trotz der katastrophalen Umweltsituation steigt die Einwohnerzahl stetig an. Vor allem Familien aus dem ärmeren Süden Russlands ziehen nach Norilsk. Es hat sich herumgesprochen, dass man in der Stadt im äußersten Norden viel verdienen kann. Und so herrscht nach wie vor eine regelrechte Goldgräberstimmung. Norilsk: Nicht schön, verspricht aber einen guten Verdienst! Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

In Norilsk wird gut verdient

"Man kann in Norilsk viel verdienen, sich danach irgendwo eine Wohnung kaufen und dann unabhängig leben", sagt Jurij Swatkow, der in Norilsk lebt. "Deswegen kommen alle her." Jurij Swatkow verdient etwa dreimal so viel wie andernorts in Russland. Er arbeitet in einer der gigantischen Fabriken von "NorNickel". Die Firma ist der weltweit größte Förderer von Nickel und Palladium und erarbeitet etwa anderthalb Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts. Der Betrieb ist der wichtigste Arbeitgeber der Stadt. "Norilsk ohne 'NorNickel' gibt es nicht – beides ist untrennbar miteinander verbunden", erklärt Bürgermeister Sergei Schmakow. "Zunächst gab es hier nur den Betrieb 'NorNickel' – da wurde gebohrt, Metall gefördert und unserem Land gedient. Erst danach ist die Stadt entstanden."

In Norilsk sieht man, was man atmet

Dem vielen Geld und den stabilen Arbeitsplätzen steht die verheerende Umweltsituation gegenüber. Die Öl-Katastrophe des vergangenen Jahres wurde weltweit beachtet, ist jedoch nicht einmalig gewesen. Der Umweltschützer Wasilij Rjabinin hat auch sonst viel zu beanstanden: "Wir haben den Scherz – bei uns siehst du, was du atmest. Das stimmt wirklich. Es ist zwar nicht jeden Tag so, aber auf der Lenin-Straße siehst du tatsächlich Schatten in der Luft."

Keine Umweltprogramme für Norilsk