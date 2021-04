Neuer Soundtrack zum neuen Heldenfilm

Auch die neue Version mit Lindemann als Interpret ist der Soundtrack zu einem Kriegsfilm, der im Mai in die russischen Kinos kommt. Darin erzählt der russische Regisseur Timur Bekmambetow, der bislang mit eher kommerziellen, schlicht gestrickten Filmen auf sich aufmerksam machte, die wahre Geschichte des russischen Kampfpiloten Michail Dewjataew, der im Zweiten Weltkrieg in deutsche Gefangenschaft gerät und kurz vor Kriegsende mit einem Flugzeug von der Insel Rügen in die Heimat fliehen kann. In dem auf YouTube veröffentlichten Musikvideo sitzt der deutsche Sänger abwechselnd am Steuer eines sowjetischen Kampffliegers und steht in einem schlichten schwarzen Anzug auf der Bühne. Lindemann-Fans in Russland Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Lindemann wollte das Lied unbedingt singen

Das Video wurde von vielen Russen begeistert aufgenommen. Russische Staatsmedien berichteten ausgiebig über Lindemanns neuen Clip. Regisseur Bekmambetow erklärte in einem Interview, der Rammstein-Frontmann selbst sei auf ihn zugekommen und habe vorgeschlagen, den Song zu singen, nachdem er von den Dreharbeiten erfahren hatte. Lindemann sei das Lied in seiner Kindheit oft von seiner Mutter vorgesungen worden, so Bekmambetow. In der DDR wurde die Erinnerung an den Russen Dewjataew hochgehalten. Viele russische Fans freuten sich nicht nur über den russischen Liedtext, sondern auch darüber, dass Lindemann als Deutscher zu einem Film beiträgt, der die für viele Russen wichtige Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wachhält. Der russische Filmregisseur Timur Bekmambetow Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Lindemann Auftritt sorgt nicht nur für Begeisterung