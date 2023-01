Seit Kotow jedoch zahlreiche Nachahmer gefunden hat, sorgen solche Reisen auch in Russland für hitzige Diskussionen. Blogger und Journalist Lew Lewtschenko kritisierte in einem Text für das Lifestyle-Portal "The Village" solche Blog-Touren als geschmacklose Ästhetisierung von Krieg und Ruinen: "Als sei eine Reise nach Mariupol so etwas wie Extrem-Tourismus." Erschwerend komme hinzu, dass Blogger meist als Mitglieder humanitärer Missionen nach Mariupol fahren, ohne jedoch in erster Linie helfen zu wollen. "Stellt euch einfach ein solches Foto vor dem zerbombten Plattenbau in Dnipro vor, wo eine russische Rakete kürzlich mehrere Dutzend Menschen getötet hat", schrieb Lewtschenko in seinem Text, der tausendfach auf Twitter und Telegram geteilt wurde.