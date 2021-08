Slowakei Wie Andy Warhols Pop Art in die slowakische Provinz kam

Im abgeschiedenen Osten der Slowakei steckt ein kleines Stück New York. Denn tief in der slowakischen Provinz steht das erste Andy-Warhol-Museum der Welt und lockt jährlich Zehntausende Besucher an. Einst hatten Andy Warhols Eltern ihr ärmliches Bauernleben in den Karpaten verlassen, um in den USA ihr Glück zu suchen. In New York wurde Warhol später zum Mega-Star. Und obwohl der Pop-Art-Künstler die Heimat seiner Eltern nie selbst gesehen hat, steckt doch etwas von ihr in seiner Kunst.