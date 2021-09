Denn es scheint, als sei Rammstein-Sänger Till Lindemann beim Kreml in Ungnade gefallen. Vergangene Woche bekam der gebürtige Leipziger, der sich gegenüber den russischen Machthabern immer loyal verhält, nächtlichen Besuch von russischen Polizisten. Sie suchten ihn in seinem Hotelzimmer auf und ermahnten ihn nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax eindringlich, sich bei seinem geplanten Auftritt auf einem Musikfestival in Twer, 170 Kilometer nordwestlich von Moskau, an die Corona-Regeln zu halten. Das Festival inklusive Lindemanns Auftritt wurde schließlich abgesagt. Nach Angaben der Veranstalter sei zuvor bereits die Bandprobe von Till Lindemann gescheitert, weil russische Polizisten sämtliche Autos daran gehindert hätten zum Festivalgelände zu fahren. Es scheint, als habe das Vorgehen des Staates einen politischen Hintergrund. Denn das Festival in Twer wurde von einem ehemaligen Politiker der Regierungspartei Einiges Russland organisiert, dessen Sohn nun für eine andere Partei ins Lokalparlament einziehen möchte.

Rammstein-Sänger Till Lindemann (l.) mit seinem Manager Anar Reiband Bildrechte: dpa