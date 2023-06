Warum klagt Vondráčková dann vor Gericht, obwohl sie finanziell nicht auf die Rente angewiesen ist? Auf ihrem Instagram-Account ließ sie dazu verkünden: "Mir ging es nicht um das Geld, sondern ums Prinzip." Es gehe ihr um elementare Gerechtigkeit. Vondráčková wollte allerdings ihren öffentlichkeitswirksamen Gang vor Gericht auch als eine Art Hilferuf verstanden wissen. Ganze zwei Jahre soll das Prozedere gedauert haben, bis ihr Fall überhaupt an die Reihe kam. Laut Vondráčkovás Ehemann Martin Michal, der gleichzeitig auch ihr Manager und wichtigster Berater ist, kein Einzelfall in Tschechien.

Die tschechische Öffentlichkeit beschäftigt jedoch eine andere Frage viel drängender: Sollten Menschen, die zu den Stützen des sozialistischen Regimes gehört haben und privilegiert waren, überhaupt staatliche Unterstützung in Form einer Rente bekommen? In den Sozialen Medien stritten die Tschechen heftig über die Causa Vondráčková.

Helena Vondráčková hat ihre Popularität auch ihrer Angepasstheit ans Regime zu verdanken. Sie gehörte in den 1960er-Jahren zur damals aufkeimenden Reformbewegung, die später als Prager Frühling bekannt wurde. Zusammen mit Marta Kubišová und Václav Neckář bildeten sie das Trio Golden Kids, das die Aufbruchstimmung rund um den Reformkommunisten Alexander Dubček verkörperte. Nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes vom 21. August 1968 und dem Ende der Reformen, wurde die Gruppe aufgelöst. Während sich Kubišová gegen die neuen Machthaber wandte, Berufsverbot erhielt und sich später der Opposition anschloss, passte sich Vondráčková den neuen Gegebenheiten an und konnte ihre Karriere fortsetzen.

Ondřej Konrád, Musikredakteur des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunks, sagt, Vondráčková habe zu den privilegierten Künstlern in der Vor-Wende-Zeit gehört. Schon deshalb, weil sie ohne weiteres Zutritt zum Fernsehen hatte. Das war in der Tschechoslowakei in den 1980er-Jahren eindeutig jenes Medium, welches über Erfolg oder Misserfolg entschied und somit für die Stars unabdingbar war. Das zeigte sich kurz vor dem Ende der sozialistischen Tschechoslowakei, als einige Künstler vorsichtig gegen das Regime Stellung bezogen. Damals, im Frühjahr 1989, kursierte im ganzen Land die von der Charta 77 ins Leben gerufene Petition "Několik vět" ("Ein paar Sätze"), in der unter anderem die Freilassung sämtlicher politischer Gefangener und das Recht auf Versammlungsfreiheit gefordert wurde. Schauspieler und Sänger, die den Text unterzeichnet hatten, wurden vom Staatsfernsehen verbannt und bekamen auch ein Auftrittsverbot in Prag. Das Ausland war dann für sie ebenfalls tabu. Vondráčková gehörte nicht zu den Unterzeichnern des Aufrufs.