Der Frühling wird kommen / Wir werden bis zum Ende stehen / Und der Krieg wird uns nicht brechen / Unser Glaube vereint Herzen / Die Ukraine wird für immer leben aus "Der Frühling wird kommen"

Doch beschränkt sich die ukrainische Kriegsmusik auf patriotische Rock-Hymnen auf minimalistische Balladen darüber, dass der glückliche Frühling nach dem Krieg bestimmt irgendwann kommen wird, wie der Sänger Maks Barskich singt? Kaum. Es geht auch manchmal darum, einfach gute Tanzmusik zu produzieren oder auf andere popkulturelle Phänomene zu verweisen wie etwa in dem Lied "Wetschornyzi", das den Begrüßungssatz vom britischen Ex-Premier Boris Johnson, einer Kultfigur in der Ukraine, sampled.

Sonder-Briefmarken ausverkauft

Die Ukraine hat Sonderbriefmarken herausgebracht. Eine der beliebtesten zeigt einen ukrainischen Soldaten, der einem russischen Kriegsschifff den Mittelfinger entgegenstreckt. Bildrechte: IMAGO / Steinach Doch nicht nur in der Musik finden sich der Krieg und seine Facetten wider. Auch in der Gebrauchskultur ist er stark präsent. So gab die Ukrainische Post im Frühjahr 2022 eine limitierte Sondermarke heraus, auf der ein Soldat abgebildet ist, der einem russischen Kriegsschiff einen Stinkefinger zeigt. Der Auftakt zu einer Reihe von Sondermarken. Die gesamte Auflage von 500.000 herausgegebenen Marken war binnen sechs Tage ausverkauft. Ironischerweise sank der Kreuzer Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, nach dem Einschlag der ukrainischen Raketen ausgerechnet innerhalb der kurzen Verkaufszeit der Marken.

Auch dazu folgte eine Briefmarke, ebenfalls zur Sprengung der Krim-Brücke im Oktober. Neben dem Verkauf in Postämtern oder im Internet wird die neueste Sondermarke stets im Rahmen einer größeren Installation vor der Kiewer Stadtverwaltung im Zentrum der Hauptstadt vorgestellt, wo sich die Bewohner Kiews gerne fotografieren lassen.

Der ukrainische Präsident ehrte den beliebtesten Hundestar des Landes, Patron, mit seinem ganz eigenen Briefmarkensatz. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Eine Briefmarke wurde auch dem Jack Russel Terrier "Patron" gewidmet. Der Minenspürhund ist so etwas wie Knut der Eisbar einst für die Berliner war. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Hund mit einem Preis für seinen "selbstlosen Einsatz" geehrt. Die Briefmarken der Ukrainischen Post kommen bei den Ukrainern mehrheitlich gut an. Doch nicht jeder Verweis auf Krieg sorgt für Begeisterung. So erntete eine Getränkefirma viel Kritik, weil sie ihr Bier nach dem Dorf "Tschornobajiwka" benannte. Bekannt wurde der Ort, weil die ukrainische Armee russische Militärtechnik auf dem nahegelegenen, damals russisch besetzten Flughafen, mehrfach mit gezielten Luft- und Artillerieangriffen zerstörte.

No-Gos wie "Kombucha Butscha"

Für einen noch viel größeren Shitstorm sorgten außerdem Produktnamen wie "Kombucha Butscha" oder "Asowstahler Rettich", die dazu führten, dass im ukrainischen Parlament sogar ein Gesetzentwurf registriert wurde, der die Nutzung der Kriegsthematik für Marketingzwecke verbieten könnte. Durchkommen wird der Entwurf wohl nicht, da es auch genug gute, angebrachte Beispiele gibt.

Taras Topolia singt über Bachmut und den Krieg in seinem Land. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Einige der beliebten Memes, die die ukrainische Pop-Kultur während der letzten 15 Kriegsmonate prägten, hatten auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Deutschland zu tun. Als Anfang des Jahres die Debatte über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern ihren Höhepunkt erreichte, wurde das ukrainische Internet von Memes dominiert, die Scholz als eine Art russische Panzerabwehrwaffe zeigte. Es gab aber auch deutlich nettere Montagen mit dem Gesicht des Bundeskanzlers: Eines der meistgeteilten Bilder zeigte Scholz bei der Umarmung eines Leoparden. "Liebe ist, wenn sich jemand so an dir festhält wie Scholz an diesen Leoparden", hieß es in der Unterschrift.

Leopardenprints sind in Mode