Ukraine Bücher lesen statt Knast

Die verurteilten Diebe sollen u.a. Wolfsblut von Jack London, Tom Sawyers Abenteuer von Mark Twain sowie Gedichte des berühmtesten ukrainischen Schriftstellers Taras Schewtschenko lesen. Die Delinquenten stammen aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Einer von ihnen, 23 Jahre alt, wuchs in einem Waisenhaus auf, sein 19-jähriger Komplize in einer bedürftigen Großfamilie. Der Richter kam deshalb zu dem Schluss, dass die Angeklagten zwar eigentlich als Erwachsene betrachtet werden müssten, ihrem Entwicklungsstand nach aber noch Kinder seien. Ihre Vorstellungen von Privateigentum seien vage und sie würden nicht vollständig verstehen, wieso das Stehlen grundsätzlich schlecht sei. Eine Rolle bei der Urteilsfindung des Richters spielte sicher auch das äußerst seltsame Verhalten der beiden Diebe: Sie hatten ihre Rucksäcke mit ihren Ausweispapieren am Tatort liegen lassen.

Mark Twain: Die Lektüre seines Romans "Tom Sawyers Abenteuer" soll zwei ukrainischen Autodieben dabei helfen, auf den rechten Pfad zurückzufinden. Bildrechte: IMAGO / agefotostock