Die Zugfahrt von Berlin nach Charkiw dauert 30 Stunden. Zehn Stunden Fahrt quer durch Polen habe ich schon hinter mir. Ich habe mir sicherheitshalber eine Karte in der ersten Klasse besorgt und reise gemütlich mit der einzigen Mitfahrerin, einer netten jungen Frau, die ebenfalls nach Charkiw will.

Seitdem ich Charkiw Ende März 2022 verlassen habe, ist mehr als ein Jahr vergangen. Als ich im März 2022 noch zu Hause war, musste ich mit ansehen, wie russische Raketen Tag für Tag meine Heimatstadt, die ich sehr liebe, zerstören. Die Einwohner flüchteten, die Straßen leerten sich, Metro und Straßenbahnen verkehrten nicht mehr, die Geschäfte waren zu – und die Fassaden, die ich seit meiner Kindheit kannte, wurden zu Trümmern.

Gut ein Jahr nach Kriegsbeginn wieder in der Heimat: Anna Kolomiitseva in einer Ausstellung in Charkiw. Bildrechte: Anna Kolomiitseva Als ich kurze Zeit später mit einem kleinen Koffer in Berlin ankam, konnte ich es mir nicht vorstellen, dass ich mir in der deutschen Hauptstadt ein neues Zuhause werde organisieren müssen – und das noch für so lange! Doch jetzt, über ein Jahr nach Kriegsbeginn, will ich herausfinden: Gehöre ich noch in die ostukrainische Metropole oder vielleicht schon endgültig nach Berlin? Und so steige ich in den Zug und unternehme die 30-stündige Fahrt.

Keiner aus meiner Familie ist jetzt in Charkiw, und mir war bewusst, dass ich im Kriegsgebiet auf mich allein gestellt sein werde. Aber nach der Befreiung der Charkiwer Region durch die ukrainischen Streitkräfte im September 2022 ist die Lage besser geworden – das sagten mir alle Freunde, die noch in der Stadt sind. "Blackouts und Beschuss sind vorbei, du kannst ruhig kommen!"

Nach einem Jahr wieder in Charkiw

Ich komme pünktlich um 14:00 Uhr am Charkiwer Hauptbahnhof an und nehme ein Taxi. Der Fahrer fragt, wie lang ich weg war und wie ich jetzt die Stadt finde. "Sie ist wunderschön", sage ich gerührt. Meine Wohnung finde ich hell und unbeschädigt vor – bis auf ein kleines Loch in einer Fensterscheibe, verursacht durch ein Stück Streumunition, das bis zum fünften Stock hinauf geflogen war.

Spuren des Krieges: Einschussloch in der Wohnung von Anna Kolomiitseva. Bildrechte: Anna Kolomiitseva Ich stürze mich in das Leben der Stadt und besuche gleich am Anreisetag einen Yoga-Unterricht. Die Trainerin ist vor ein paar Monaten aus dem Exil zurückgekehrt. Der Saal ist voll, es geht ihr geschäftlich gut. Genauso wie Olga, einer Masseurin und Physiotherapeutin, die ich ebenfalls am Arbeitsplatz besuche. Sie kam mit Mann und Tochter aus Lwiw wieder nach Charkiw, im Winter, als es noch Stromausfälle gab. "Mein Mann und ich hatten eines Abends ein Gespräch und waren uns einig: Wir wollen zurück!". Viele Kundinnen und Kunden von Olga hatten die Stadt verlassen, deshalb machte sie sich Sorgen, ob sie wieder gut verdienen kann. Doch neue Kundschaft ist schnell erschienen, und Olga ist glücklich.

Glücksmomente in der Heimat

Glück liegt auch in der Luft, in dem Duft des Flieders und in dem Raf-Kaffee, den ich in meinem Stammcafé trinke. Dieses Getränk – Espresso mit Sahne und Sirup – kann ich in Deutschland nicht genießen, deshalb bestelle ich eine große Tasse. Der junge Mann an der Theke kennt mich aus der Vorkriegszeit und begrüßt mich. Sein Café hat er im Winter dieses Jahres wieder aufgemacht. Und obwohl ich durchs Fenster ein beschädigtes Wohnhaus sehe, scheinen viele Dinge in Charkiw so wie früher zu sein: meine Lieblingslokale, die Sprachschule, wo ich früher gearbeitet habe, sogar der Verkäufer im Kiosk in der U-Bahn, den ich seit meiner Schulzeit kenne.

Gemälde in der Metrostation "Historisches Museum" in Charkiw, von einem Kind in einer Zeit gemalt, als die Metro als Luftschutzraum diente. Bildrechte: Anna Kolomiitseva Die U-Bahn ist kostenlos, dafür muss man bis zu 20 Minuten auf den Zug warten. Die Waggons sind voll, aber ich merke, dass die Studierenden, die früher oft in der U-Bahn zu sehen waren, jetzt weg sind. Besonders merkt man das an der Station "Historisches Museum", die nahe der Universität liegt. Dafür sehe ich hier riesengroße Gemälde, die Kinder im Frühjahr letzten Jahres gemalt haben, als die U-Bahn noch als Luftschutzraum diente. Deren Entstehungsprozess hat Oleksandr Osipow, ein Charkiwer Fotograf, dokumentiert, dessen Ausstellung ich nun besuche.

Für immer in die Ukraine zurückgehen?