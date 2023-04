Auf die Frage, wie die Leistungen der Studierenden in Kriegszeiten sind, sagt Sachartschenko, dass die Guten wie immer weiter fleißig lernen würden, und die Schlechten eben nicht. "Es ist egal, ob jemand in der letzten Reihe im Seminarraum einschläft oder online mit abgeschalteter Kamera in seinem Bettchen döst."

Kaum Studentenleben im Exil

Anton Anossow studiert Philosophie an der Karasin-Universität Charkiv. Bildrechte: Anton Anossow Doch es ist nicht immer nur Faulheit, die Studierende vom Lernen abhält, denn auch sie haben es nicht leicht. Anton Anossow beispielsweise studiert im vierten Semester Philosophie. In den zwei Jahren seines bisherigen Studiums hat er nur wenige Monate lang einen normalen Lehrbetrieb in Präsenz erlebt, denn zuerst kam die Pandemie und dann der Krieg.

"Wenn es leibhaftige Menschen und die Wände der Universität um dich herum gibt, motiviert das zum Lernen. Mit dem Online-Studium verhält es sich ganz anders – obwohl du eigentlich Philosophie ganz spannend findest, sagt eine innere Stimme, dass es wichtigere Dinge gibt", so Anton. Es sei schwierig, eine Motivation fürs Studium zu finden, wenn man nicht weiß, wie lange man noch zu leben hat. Außerdem: "Wenn man zehn Stunden am Tag jobben muss, um eine Mietwohnung im Exil zu bezahlen, hat man keine Zeit für die Diplomarbeit", sagt Anton, der nach Kriegsbeginn einige Monate im westukrainischen Lwiw war, inzwischen aber wieder in Charkiw lebt. Nur die seltenen Treffen mit Kommilitonen gäben Anton Kraft – ein echter Luxus in Kriegszeiten.

Patrioten schreiben sich in Charkiw ein

Trotz der schwierigen Bedingungen ist das Interesse am Studium an der vom Krieg so schwer geplagten Hochschule relativ groß, auch wenn die Zahl der Erstsemester 2022 um 40 Prozent zurückging, berichtet Sachartschenko, der auch Mitglied der Aufnahmekommission der Uni ist. Die Gründe laut Sachartschenko: Zum einen hat die Uni Charkiw gute Noten in ukrainischen Hochschulrankings zum anderen schrieben sich manche auch aus patriotischen Gründen ein. Erinnerung an Friedenszeiten: Universitätsparade am Tag des Wissens am 1. September 2021 Bildrechte: imago images/Vitalii Kliuiev

Fakt ist: Vor dem Krieg gehörte die Hochschullandschaft fest zu Charkiw. Manche glauben sogar, dass Charkiw ohne die Universität nie zu einer Metropole, einem Zentrum der Wissenschaft, Kultur und Industrie hätte werden können – und dass sie auch nach dem Krieg eine enorme Rolle bei der Weiterentwicklung der Stadt spielen werde.

Ausländische VIPs helfen der Uni