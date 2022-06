Unterschiedliche Pflegestandards

Ein weiteres Problem seien die unterschiedlichen Pflegestandards in Polen und in der Ukraine. Einst bildeten in Polen riesige Waisenhäuser mit 100 und mehr Kindern das Rückgrat des Systems. Nach dem EU-Beitritt Polens wurde es aber reformiert und an westeuropäische Standards angepasst. Inzwischen dürfen maximal 14 Kinder in einer Einrichtung leben, wobei noch deutlich kleinere Pflegefamilien anzustreben sind. In der Ukraine sind die großen Heime dagegen nach wie vor die Regel. Das Sozialministerium in Kiew möchte, dass die Kinder aus solchen Einrichtungen auch in Polen zusammenbleiben. Dies gebe ihnen ein größeres Sicherheitsgefühl, so die Argumentation. Doch polnische Spezialisten sehen das anders, darunter Anna Krawczak: "Es war für uns schockierend, Gruppen von 150 Kindern zu sehen, die aus ukrainischen Waisenhäusern kamen. In Gruppen, die nach Polen kommen, befinden sich 16-Jährige zusammen mit Kleinkindern unter einem Jahr. Das ist inakzeptabel – ganz einfach, weil bestimmte Phänomene unvermeidlich sind. Und ich weiß, dass sie stattfinden." Sie spielt damit auf Gewalt an, einschließlich sexueller Gewalt und Belästigung.

Letztere könne aber auch von außen in die Gruppe hineingetragen werden, denn die freiwilligen Helfer würden nicht auf Vorstrafen überprüft. Außerdem sei es den Betreuern in solchen großen Gruppen nicht möglich, individuelle Beziehungen zu den Kindern aufzubauen und sich emotional um sie zu kümmern, betont die Expertin. Groß und Klein in einer Waisengruppe, und oft eint sie nur ihr Kriegsschicksal: Den meisten sind nur ein paar Habseligkeiten geblieben. Bildrechte: IMAGO/Ukrinform

Ukrainische Ängste

Die Ukrainer kennen die Trends und Standards, aber sie haben auch ihre Ängste. Kinder gelten in der Ukraine als "Schatz der Nation". Entsprechend groß ist die Befürchtung, dass sie ihre Identität verlieren, im Ausland zerstreut werden und nicht mehr heimkehren können. So wie es offenbar schon 2014 zu Beginn des Kriegs im Donbas passierte, wie die Experten der zuständigen Fachabteilung im ukrainischen Sozialministerium der polnischen Kinderschutzaktivistin Anna Krawczak erzählt haben. Damals seien 12.000 Kinder "unter dem Radar" verschwunden und man wisse bis heute nicht, was mit ihnen geschehen sei. Außerdem wolle man Fälle von Kinderhandel und unerlaubter Auslandsadoption verhindern. Letztere sei während des Krieges zwar verboten, es flössen aber oft üppige Bestechungsgelder. Wenn die Kinder aus den großen Einrichtungen zusammenblieben, hofft das ukrainische Sozialministerium offenbar mehr Kontrolle über sie zu behalten.

Hohe Kosten für den Fiskus

Die Anwendung polnischer Standards mit den Kleingruppen wäre aber auch kostspielig - und zwar für den polnischen Staatshaushalt, allein schon wegen des hohen Personalbedarfs. Barbara Socha, stellvertretende Familien- und Sozialministerin, will die großen ukrainischen Waisenhäuser nicht zerschlagen: "Es geht uns nicht darum, das ukrainische Kinderpflegewesen zu reformieren. Mit Ausnahme von Kindern, die ohne Begleitung zu uns kommen, will die ukrainische Seite ihre minderjährigen Bürger nicht in Pflegefamilien unterbringen." Sie schließt aber nicht aus, dass die Ukraine in Zukunft zu Zugeständnissen in dieser Frage bewegt werden kann. Rechtlich ist diese Sonderbehandlung zulässig, denn die strengen Vorgaben, die große Waisenhäuser verbieten, gelten nur für Kinder mit polnischer Staatsbürgerschaft und nur in Ausnahmefällen für minderjährige Ausländer. Um die Betreuung der kleinen ukrainischen Flüchtlinge zu regeln, wurde ein eigenes Sondergesetz erlassen. Russlands Krieg gegen die Ukraine trifft sie am härtesten: Die Kinder in den Waisenheimen. Bildrechte: IMAGO / Ukrinform