Ungarn Schwimmende Kühlschränke in der Theiß

Die Theiß ist mit 966 Kilometern der längste Nebenfluss der Donau. Sie entsteht in den ukrainischen Waldkarpaten. Ende des 19. Jahrhunderts galt sie als fischreichster Fluss Europas - heute macht sie durch Umweltverschmutzung Schlagzeilen.



1970 wurde die Theiß mitten in der Puszta-Ebene angestaut. Dadurch entstand der künstliche Theiß-See, der sich als billigere Alternative zum Plattensee vor allem bei einheimischen Urlaubern großer Beliebtheit erfreut.



Außerdem ging die Theiß 1697 in die Geschichte ein: Damals erlitt das Osmanische Reich an ihren Ufern, in der Schlacht bei Zenta, eine vernichtende Niederlage gegen die verbündeten christlichen Armeen. Schätzungen zufolge ertranken rund 10.000 osmanische Krieger.