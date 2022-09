Zuvor war eine Trauerfeier für Gorbatschow abgehalten worden. Tausende Menschen versammelten sich am Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kreml. Dort wurde der Leichnam des Friedensnobelpreisträgers aufgebahrt. Nach der Trauerfeier wurde Gorbatschows Sarg geschlossen und mit einer russischen Flagge bedeckt.

Präsident Wladimir Putin sagte seine Teilnahme an beiden Veranstaltungen ab, was mit Terminschwierigkeiten begründet wurde. Allerdings war er bereits am Donnerstag am Sarg gewesen. Von russischer Seite waren Ex-Präsident Dmitri Medwedew sowie der liberale Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski vor Ort. Ebenfalls anwesend war der Journalist Dmitri Muratow. Letzterer ist wie auch Gorbatschow Friedensnobelpreisträger. Auf Bildern der Beisetzung war zu sehen, wie Muratow ein Porträt Gorbatschows vor Kränzen zu Ehren des Verstorbenen trug.

Deutschland ließ sich vom Geschäftsträger der Botschaft in Moskau vertreten. In einigen Bundesländern wurde Trauerbeflaggung angeordnet. Vor dem Kanzleramt hingen Bundesflagge und Europafahne auf halbmast. Der Bundestag will am Mittwoch im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Gorbatschow erinnern.