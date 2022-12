Prag: Hommage an Aschenbrödel-Darstellerin

Kuratorin Jana Sommerová in ihrer Ausstellung im Kloster Strahov in Prag Bildrechte: Helena Truchlá/MDR

Die Kostüme für den Aschenbrödel-Klassiker waren einst in den Prager Barrandov-Filmstudios genäht worden. Auch der berühmte Schuh darf in der Ausstellung nicht fehlen, die noch bis einschließlich 1. Januar läuft. Den Schuh gab es in dreifacher Ausfertigung, erzählt Sommerová: "Der Prinz hielt im Film die kleinste Variante in der Hand, etwa Schuhgröße 35. Die Variante auf den Treppen von Schloss Moritzburg bei Dresden musste größer sein. Und es gab einen Ersatzschuh." In einer Vitrine am Ende des Flures findet sich auch das traditionelle Aschenbrödel-Kostüm – ein Kleid aus grobem Leinen, mit Schürze und zotteliger Pelzweste für all die Szenen, in denen die Hauptdarstellerin Šafránková die stiefmütterliche Magd spielte.