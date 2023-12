Gipfeltreffen EU will Hilfe für Ukraine trotz Blockade durch Orban ermöglichen

15. Dezember 2023, 19:19 Uhr

Nach Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel hat die Europäische Union der Ukraine weitere Finanzhilfen von 50 Milliarden Euro in den kommenden Jahren zugesagt. Demnach einigten sich 26 der 27 EU-Staaten – Ungarns Ministerpräsident Victor Orban blockierte einen einstimmigen Beschluss – auf ein Finanzpaket für die EU-Haushalte bis 2027. Das soll Hilfe für die Ukraine enthalten. Ein geplanter Sondergipfel im Januar soll Ungarn dann an Bord holen.