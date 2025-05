4 min

Lettland zählt in der EU zu den Negativ-Spitzenreitern was tödliche Autounfälle angeht. Viele von ihnen werden unter Alkoholeinfluss verursacht. Um das zu ändern und die Zahl der Verkehrstoten zu senken, droht betrunkenen Fahrern seit 2022 die Konfiszierung ihres Autos. Ein Teil der vom Staat eingezogenen Autos wird dann ans ukrainische Militär weitergegeben. So will Lettland das von Russland angegriffene Land unterstützen. Jörg Winterbauer und Thyra Veider-Malberg berichten.