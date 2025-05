4 min

Der Krieg in der Ukraine hat in vielen Ländern Europas zu einer starken Wiederbelebung der Rüstungsindustrie geführt. Auch in der slowakischen Rüstungsindustrie herrscht Goldgräberstimmung – und das obwohl Premier Fico "keine einzige Patrone" an die Ukraine liefern will. Wie passt das zusammen? Hintergründe dazu von Robert Schuster und Dörte Hanisch.