Wie wichtig ist dieses Thema den Polinnen und Polen, wie intensiv wird es dikutiert?

Olivia Kortas:

Sehr intensiv und sehr emotional. Man muss sich ja vorstellen, dass dieser Justizstreit seit sechs Jahren andauert. Seit 2015 gtreift die Regierungspartei PiS ständig die Unabhängigkeit der Justiz an. Und trotz der gewissen Ermüdung gingen am 10. Oktober wieder Hunderttausende in ganz Polen auf die Straße, denn dieses Urteil wird als neue Eskalationsstufe verstanden. Und auf der anderen Seite stehen die Anhänger der Regierungspartei, die dieses Urteil begrüßen. Die sehen das aber auch nicht als das Ende Polens in der EU, sondern als einen Sieg Polens im Streit mit der EU. Das Motto lautet: Wir brechen das EU-Recht keineswegs, sondern die EU verstößt gegen die polnische Verfassung. Pro-Eu-Demonstration am 10. Oktober 2021 in Krakau Bildrechte: imago images/NurPhoto

Dann wäre die Konsequenz, aus der EU auszutreten. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?

Die Polinnen und Polen wollen einen Austritt aus der EU auf keinen Fall. Eine jüngste Umfrage ergab, dass nur fünf Prozent der Bevölkerung tatsächlich aus der EU austreten wollen. Also die Polen lieben die EU.

Aber warum sucht dann die Regierungspartei ständig den Streit mit der EU, wenn man doch gar nicht austreten will?

Die Regierung schaut vor allen nach innen. Es geht ihr um den Machterhalt. Die Botschaft lautet: Seht her, unsere Politik ist rechtskonform, wir haben eine starke Stimme in Europa, Europa kann uns nicht verbieten, was wir zu tun und zu lassen haben.

Wird denn die PiS-Regierung ihre Politik ein wenig ändern, um den Konflikt zu entschärfen?