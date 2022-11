Alexandra Sabolová arbeitet als Kommunikationsexpertin und freie Journalistin in Bratislava, Slowakei. Dort beschäftigt sie sich mit der Frage, inwiefern die slowakische Automobilproduktion den wirtschaftlichen Aufstieg ihres Heimatlandes beeinflusst.



Alexandra war Stipendiatin des Internationalen Parlamentarischen Stipendiums des Deutschen Bundestages und Absolventin des Mittel- und Osteuropäischen Journalistenseminars, der von der Sächsischen Stiftung für Medienausbildung und dem Mitteldeutschen Rundfunks jährlich organisiert wird. Sie studierte Kommunikation und digitale Medien in der Slowakei und Frankreich.



Außerhalb der Arbeit genießt Alexandra das Wandern und Laufen im Norden

der Slowakei, da sie in einem Grenzgebiet zu Polen und Tschechien aufwuchs.