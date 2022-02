Bis zuletzt hätten die Russen nicht glauben können, dass Putin einen Angriff auf die Ukraine durchzieht. Die staatlichen Medien hätten zwar versucht, die Menschen auf genau so ein Szenario vorzubereiten, doch, so Maxim Kireev, sogar der Nachrichtensprecher musste schlucken, als er in den frühen Morgenstunden die Meldung vom Kriegsbeginn verlas. Selbst Anhänger von Präsident Putin fänden den Überfall auf das Nachbarland nicht gut. Viele Leute wollten sich nicht mit den russischen Truppen in der Ukraine identifizieren. Kaum jemand spreche von "unserer" Armee. Stattdessen heißt es "die" Truppen.