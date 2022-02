Die Minsker Vereinbarungen, die Kommunalwahlen und einen anschließenden Sonderstatus der besetzten Gebiete vorsahen, waren für die Ukraine zunehmend obsolet, seit Russland an rund 800.000 Bewohner im Donbass russische Pässe ausgeteilt und die Separatistengebiete politisch und wirtschaftlich stark an sich gebunden hatte. Nun muss Kiew das Minsker Abkommen nicht mehr umsetzen. Die Risiken für die Ukraine bestehen nun einerseits in einer Stationierung russischer Streitkräfte in Donezk und Luhansk. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer direkten militärischen Auseinandersetzung der Ukraine und Russland im Donbass enorm – mit unabsehbaren Folgen. Zum anderen lässt Russland die Frage offen, wie groß das Gebiet ist, das es als die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk versteht. Die Separatisten kontrollieren nur ein Drittel der ukrainischen Regierungsbezirke Donezk und Luhansk, haben in ihren entsprechenden Verfassungen aber Anspruch auf das gesamte Territorium der entsprechenden Bezirke. Aus Russland waren gestern und heute widersprüchliche Kommentare zu hören, wie der Kreml das konkret sieht. Die Ausweitung der militärischen Aggression Moskaus auf den gesamten Donbass ist aber im Moment jedenfalls eine sehr ernstzunehmende Gefahr.