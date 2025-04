Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zivilverteidigung Polen führt Schießtraining an Schulen ein: Vorbereitung auf den Ernstfall

08. April 2025, 05:00 Uhr

In Polen lernen Jugendliche an einigen Schulen den Umgang mit Waffen - ganz offiziell im Rahmen des Unterrichts. Was hinter dieser Maßnahme steckt und warum sie in der Gesellschaft so unterschiedlich aufgenommen wird, zeigt ein Blick nach Südostpolen.