Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Amtskollegen aus den USA, Frankreich und Großbritannien hatten in einem gemeinsamen Appell schon die Stoßrichtung vorgegeben. Der Appell richtet sich an beide Parteien, an Russland wie an die Ukraine, sich in der Umgebung des Atomkraftwerkes militärisch zurückzuhalten und ein Team der Internationalen Atomagentur auf die Anlage zu lassen.