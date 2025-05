Bildrechte: IMAGO/Light Studio Agency

Wahl in Albanien Edi Rama: Europäer, Selbstdarsteller, Machtmensch

10. Mai 2025, 05:00 Uhr

Der 61-jährige Edi Rama ist der am längsten amtierende Premierminister Albaniens. Am 11. Mai wird seine Partei aller Voraussicht nach zum vierten Mal in Folge die Wahlen gewinnen und erneut die absolute Mehrheit im Parlament erringen. Für die einen ist Rama ein Autokrat, der Albanien in eine Bananenrepublik verwandelt hat. Für die anderen ist er ein Kosmopolit, der das Land in die Europäische Union führen wird.