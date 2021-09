An einer Universität in Russland hat ein Angreifer mindestens acht Menschen erschossen. Wie die Behörden am Montagmittag mitteilten, wurden bei dem Angriff in der Stadt Perm am Rande des Uralgebirges etwa 20 Menschen verletzt. Der Angreifer wurde demnach ebenfalls getötet. Zunächst war von einer Festnahme die Rede gewesen.