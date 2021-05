Protassewitschs Freundin Sofia Sapega ist russische Staatsbürgerin und flog mit ihm, auch sie wurde festgenommen. Nach Informationen der belarussischen Opposition weigerte sich der russische Konsul in Belarus, Sofia Sapega im Gefängnis zu besuchen. Putins Pressesprecher sagte, sie würden sich nicht mit dem Schicksal der russischen Bürger an Bord des Ryanair Fluges beschäftigen. Später jedoch wurde diese Aussage revidiert: Die russische Botschaft berichtete, dass man im engen Kontakt mit der Familie stehe.

An Bord sollen weitere russische Bürger gewesen sein. Um wen es sich handelt, ist dabei nicht klar. Gerüchten zufolge könnte es sich um Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes (FSB) gehandelt haben. Auch Militärexperten vermuten, dass die ganze Operation nur in Zusammenarbeit mit dem FSB realisiert werden konnte. Die russische Regierung verwahrt sich jedoch gegen Mutmaßungen, sie sei in die von Belarus erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk und die Festnahme eines regierungskritischen Journalisten verwickelt. Alle Behauptungen, Russland habe etwas damit zu tun, seien es nicht wert, kommentiert zu werden, sagte der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Dienstag in Moskau.