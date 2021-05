Interview Was die Opposition in Belarus von der EU erwartet

Es war ein politischer Paukenschlag: Am Pfingstsonntag hat das Regime in Belarus hat ein Passagierflugzeug, das auf dem Weg von Athen nach Vilnius war, bei der Durchquerung des belarussischen Luftraumes zur Landung gezwungen. An Bord war der belarussische Journalist und Regierungskritiker Roman Protassewitsch, der nach der Landung in Minsk festgenommen wurde. Die EU verurteilte die Flugzeugentführung scharf und beschloss Sanktionen: Belarussische Fluggesellschaften dürfen künftig weder den Luftraum der EU nutzen noch auf Flughäfen der EU starten oder landen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnte den Westen dagegen vor einer "Dämonisierung" von Belarus. Moskau ist politisch wie wirtschaftlich der wichtigste Verbündete von Machthaber Lukaschenko. Wir haben mit einem Journalisten in Belarus gesprochen. Weil er Repressionen fürchtet, will er namentlich nicht genannt werden.