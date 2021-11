Der Irak kündigte am Montag an, irakische Staatsangehörige von der belarussisch-polnischen Grenze wieder in die Heimat zu fliegen. Das Außenministerium erklärte, die Menschen könnten am Donnerstag auf freiwilliger Basis in ihre Heimat zurückkehren. Dafür würden Flüge organisiert. Irakische Behördenvertreter hätten im Grenzgebiet Hunderte Iraker registriert, die in ihre Heimat zurückwollten.