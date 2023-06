Auf ein bürgerkriegsähnliches Szenario in Russland wie jenes, das am Samstag gerade noch abgewendet werden konnte, warten offenbar mittlerweile auch bewaffnete belarusische Widerstandsgruppen im Ausland wie das Kalinouski-Regiment, das schon länger auch im Ukraine-Krieg aktiv ist. Denis Kid Prochorow, einer der führenden Kommandanten, drohte kürzlich in einer Video-Botschaft: "Wir haben eine große Reserve auf dem Territorium von Belarus, die aus aktiven Militärs, Reservisten und einfachen Bürgern besteht, die bereit sind, zu handeln und Belarus von Diktatur und Besatzung zu befreien." Eine Situation, in der ein Großteil der russischen Armee an der Front in der Ukraine und der Rest samt der immer noch beeindruckenden Zahl von Sicherheitskräften, in einem Konflikt mit einer ernstzunehmenden Söldnerarmee gebunden ist, wäre der perfekte Moment zum Angriff gewesen.

Doch mit dem Eingreifen in die brandgefährliche Situation hat sich Lukaschenko auch aus einer zunehmend passiveren Rolle im Verhältnis zu Putin befreit. In den letzten Monaten war der Belaruse immer mehr wie ein reiner Bittsteller in Moskau erschienen. Doch so sehr sich die Machtverhältnisse zwischen den beiden Männern verschoben haben mögen, die beiden Männer brauchen einander immer noch, um sich an der Macht zu halten. Pavel Latuschka, ein weiterer wichtiger belarusischer Oppositioneller, ehemaliger Diplomat und Minister, der sich mittlerweile ebenfalls im Ausland aufhält, analysierte kürzlich: "Sie sind zwei siamesische Zwillinge. Mit zwei Köpfen und einem Körper können sie nicht ohne einander leben. Der Sturz des einen bedeutet den politischen Tod des anderen."

Brauchen einander: Lukaschenko und Putin Bildrechte: dpa Wenn bei beiden immer häufiger von "kaltmachen", "wie eine Wanze zerquetschen" oder "Scheiß drauf" (Putin in Bezug auf Atomwaffenabkommen) die Rede ist, dann verraten diese Kraftausdrücke und die Gossensprache nach dem russischen Soziologen Grigori Judin auch das hohe Stressniveau, unter dem die beiden Machthaber mittlerweile stehen. "So reden die Politiker eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Und beide wissen das auch. Es ist auch als eine Art Kontrollverlust zu werten, von dem wir noch nicht wissen, welche Blüten er als nächstes schlägt."

Allerdings wäre Lukaschenko nicht Lukaschenko, wenn er – nach Jahrzehnten der sogenannten "Schaukelpolitik" zwischen Russland und dem Westen – nicht wüsste, wie aus so einer Krisensituation nicht auch noch ganz persönlicher Profit zu schlagen wäre. Laut Einschätzung von amerikanischen Militärexperten könnte der belarusische Machthaber aus der Anwesenheit von geschätzt 8.000 Wagner-Söldnern in seinem Land durchaus Vorteile ziehen.

Mit ihnen würde, so schrieb es das Institut für Kriegsstudien (ISW) mit Sitz in Washington, Lukaschenko seinen politischen Spielraum erweitern und der Absicht des Kremls – nämlich Belarus über den Unionsstaat zu absorbieren – entgegenwirken. Sollte Lukaschenkos Darstellung stimmen, wie er in dem Konflikt zwischen dem russischen Präsidenten Putin und Söldnerchef Prigoschin vermittelte, dann sei er ein politisch versierter Akteur, der in der Lage sei, in den oberen Rängen der russischen Politik Einfluss auszuüben, hieß es.

Nach dem Puschversuch: Ein Arbeiter nimmt ein Rekrutierunsplakat der Gruppe Wagner ab. Bildrechte: dpa Schon jetzt sei Putin laut ISW über die öffentlichen Prahlereien Lukaschenkos bezüglich seiner Vermittlerrolle im Fall Prigoschin verärgert gewesen. Immer würde Lukaschenko damit durchblicken lassen, dass er in der Lage sei, "Strippenzieher in Putins engstem Kreis zu manipulieren." Putin hatte ebenso erklärt, dass Russland die Gruppe Wagner in der Vergangenheit "komplett finanziert" und an Prigoschins Unternehmen Konkord umgerechnet etwa 940 Millionen Euro gezahlt habe. Wie Lukaschenko auch nur ansatzweise ähnliche Summen aufbringen möchte, hat er bisher noch nicht erklärt.

Bleibt die Frage, inwieweit die in Belarus stationierten Wagner-Söldner eine Gefahr für die Eröffnung einer zweiten Front im Norden der Ukraine darstellen. Dazu erklärte der Belarus-Experte des Online-Magazins Dekoder, Ingo Petz, in einem Interview mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF): "Mit einer solchen Wagner-Attacke von belarusischem Boden hätte Lukaschenko wohl ein großes hausgemachtes Problem. Ich halte es da eher mit vielen Militärstrategen, wonach die Eröffnung einer neuen, zweiten Front von Belarus aus militärisch wenig Sinn macht."