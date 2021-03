Demokratiebewegung Belarus: Revolution ohne Wende

Seit August 2020 reißen die Proteste gegen Machthaber Lukschenko in Belarus nicht ab. Obwohl das Regime mit brutaler Gewalt gegen die Demokratiebewegung vorgeht. Es sind vor allem die gut ausgebildeten Frauen im Exil, die die Ptoteste am Laufen halten. Bisher ohne Erfolg. Heute, am Tag der Unabhängikeit in Belarus, soll es wieder große Demonstrationen geben.