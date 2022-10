Doch nicht nur die Teilnahme an den Protesten dient als Vorwand für Repressionen. Die belarussische Führung hat sich noch weitere "rechtliche Neuerungen" einfallen lassen, um gegen unliebsame Kritik vorzugehen. So wurde 2021 die Definition von strafbarem Extremismus auch um die "Mitwirkung an einer extremistischen Tätigkeit" ausgeweitet.

Der Krieg in der Ukraine hat die Repressionen in Belarus noch einmal zusätzlich verstärkt. So begann Mitte Oktober in Gomel ein Prozess gegen einen Rentner, der 160 SMS an die polnische Telefonnummer des als "extremistisch" eingestuften Fernsehsenders Belsat geschickt hatte. Seine Kurznachrichten hatten Informationen über russische Truppenbewegungen in Belarus enthalten. Ihm wird wie dem Militärexperten Lebiadok "Mitwirkung an extremistischer Tätigkeit" vorgeworfen. Sein Handy und sein Fernseher wurden als "Tatwerkzeuge" beschlagnahmt.