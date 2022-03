"Krieg in der Ukraine", mit diesen lakonisch vorgetragenen Worten antwortet ein kaum 15-jähriges Mädchen ihrer gleichaltrigen Freundin auf die Frage, warum sie heute hier schon wieder vor verschlossenen Türen stehen. Gemeint ist das Geschäft von H&M in der luxuriösen Einkaufspassage "Galleria" im Zentrum von Minsk. Teenager treffen sich gerne hier, um durch die ausnahmslos westlichen Geschäfte zu schlendern. Doch nun hat der schwedische Einzelhändler seine Filialen aufgrund der "tragischen Entwicklungen in der Ukraine" nicht nur in Russland, sondern auch hier, beim westlichen Nachbarn geschlossen. Heute können die Mädchen noch zwei Türen weiter, zum nach wie vor geöffneten Apple-Store, gehen – wie lange noch, bleibt offen. Auch Apple hat sich in Russland bereits aus dem Handy- und Computerverkauf zurückgezogen. Ähnliches droht Belarus. In der "Galleria" dürfte in den nächsten Tagen und Wochen wohl die ein oder andere Ladenfläche frei werden.

Erste Sanktionen auch in Belarus spürbar

Die ersten Bugwellen westlicher Sanktionen, die sich vermutlich bald auch gegen belarussische Banken richten werden, sind eine Etage darüber zu besichtigen. Eine kleine Schlange von Ausländern hat sich vor der Technobank und deren Wechselstube gebildet. In den vergangenen Tagen war auf Expat-Foren diverser Social-Media-Kanäle immer wieder von Problemen zu lesen, mit ausländischen Kreditkarten Geld abzuheben oder mit ihnen zu bezahlen. Seit Montag ist der Kurs des belarussischen Rubels zum Euro um zehn bis 15 Prozent gefallen. Wer an Euro oder Dollar kommen will, muss sogar 30 Prozent mehr Rubel als noch vor einer Woche berappen. Geschlossene H&M-Filiale im Minsker Einkaufszentrum Galleria Bildrechte: Krystap Ruchkin/MDR

Gedrückte Stimmung in der Metro von Minks

Außerhalb des Gewimmels der "Galleria" hat sich Minsk mittlerweile noch mehr in das verwandelt, was manche hier spöttisch gerne das "größte Dorf der Welt" nennen. Über Nacht ist Schnee gefallen, er verschluckt die Geräusche der Großstadt. Und doch liegt überall die Anspannung in der Luft. In der Metro von Minsk, in der auch sonst schon kaum ein Wort fällt, kann man seit ein paar Tagen selbst zur Rush Hour eine Stecknadel fallen hören. Selbst die 50- und 60-Jährigen, die hier sonst wirklich noch Bücher lesen oder einfach abgekämpft müde vor sich hinstarren, scheinen die Augen nicht mehr von den Bildschirmen ihrer Smartphones zu nehmen. Zu relevant sind jetzt die Weltnachrichten auch für das eigene Leben. Es lässt sich nur erahnen, durch welche Kanäle sie zu dem Menschen hier vordringen.

Auch auf den Straßen wird sich, kommt man den vorauslaufenden Passanten zu nahe, oftmals schreckhaft umgedreht. Bis zum Sommer 2020 war Minsk einer der sichersten Städte Europas. Doch seitdem hat sich einiges verändert. Die Erlebnisse um die Proteste vor anderthalb Jahren scheinen vielen noch in den Knochen zu stecken. Unvorstellbare Polizeigewalt und Verfolgung haben eine Art Paranoia befeuert – und nun dieser Krieg an der eigenen Grenze. Präsident Lukaschenko wird zwar nicht müde zu beteuern, dass Belarus in diesen Konflikt (noch) nicht aktiv eingegriffen hat. Doch gerade in der Hauptstadt glauben ihm die meisten kaum noch ein Wort. Während man Putins Unwahrheiten in Belarus vielleicht noch als taktisches Kalkül betrachtet, gilt Lukaschenkos Lügnerei als pathologisch. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bei einem Manöver Bildrechte: imago images/Xinhua

Nur wenig Proteste gegen den Ukraine-Krieg

Und trotzdem heißt die Devise hier nach wie vor: abwarten. Als sich an der zentral gelegenen Metro-Station Njamiga am Sonntag nach der Abstimmung zu einer neuen Verfassung eine kleine Menschenmasse zusammengefunden hatte, um das Hupkonzert der Autos mit Antikriegslosungen zu unterstützen, reichte eine aus der Ferne wahrgenommene kleine Einheit der Polizei-Spezialeinheit OMON, um alle panisch flüchten zu lassen.