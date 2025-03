Eine besondere Rolle im politischen Leben Bosniens und Herzegowinas spielt der Hohe Repräsentant, der vom Friedensimplementierungsrat eingesetzt wird. In diesem internationalen Rat sind mehr als 50 Länder und internationale Organisationen vertreten. Dazu zählen unter anderem die USA, Kanada und Deutschland sowie die Europäische Kommission, das Internationale Rote Kreuz und die Weltbank. Der Hohe Repräsentant soll über den Frieden in Bosnien wachen und kann sich über Entscheidungen der Politiker und Politikerinnen im Land hinwegsetzen. Dafür ist er mit den sogenannten "Bonner Befugnissen" ausgestattet. Diese erlauben es ihm beispielweise, Gesetze am Parlament vorbei zu ändern und gewählte Amtsträger zu entlassen.

Zwar wird die Macht des Hohen Repräsentanten einerseits als notwendig angesehen, um politische Blockaden zu überwinden, andererseits wird sie als undemokratischer Eingriff in die Unabhängigkeit des Landes Bosnien und Herzegowina kritisiert. Seit 2021 hat der CSU-Politiker Christian Schmidt das Amt des Hohen Repräsentanten inne. Die Bundesregierung hatte den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister vorgeschlagen. Schmidt war in der Zeit des Bosnienkrieges außen- und verteidigungspolitischer Sprecher seiner Partei und von 2005 bis 2013 parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Zuletzt gerieten Schmidt und das Amt des Hohen Repräsentanten an sich 2022 in die Kritik, als Schmidt am Tag der Parlamentswahlen Bosniens das Wahlrecht geändert hatte. In den Monaten zuvor hatten sich bosnische Politiker nicht auf eine Wahlrechtsreform einigen können. Schmidts Änderung per Dekret ignorierte zwar die zuvor aufgestellten Forderungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, berücksichtigte dafür aber die Anliegen der kroatisch-nationalistischen HDZ-Partei in Bosnien, für die auch die Schwesterpartei in Kroatien Werbung gemacht hatte.