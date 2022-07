Bisher sind erst wenige Täter für sexualisierte Gewalt im Bosnienkrieg verurteilt worden. Den mindestens 20.000 Vergewaltigten stehen nur 32 Verurteilungen vor dem UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag gegenüber. Bosnische Gerichte haben laut der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) zwischen 2004 und 2016 lediglich in 116 Fällen Täter für Vergewaltigung im Krieg verurteilt. Aktuellere Zahlen werden im Laufe des Jahres 2022 erwartet.

Die Gerichte als Teil des Problems

Adrijana Hanušić Bećirović beklagt vor allem die Trägheit bosnischer Gerichte: "Zuallererst müssten die Staatsanwaltschaften ihren Job erledigen und ihre Arbeit intensivieren." Die Juristin arbeitet für Trial International in Sarajevo. Die NGO ist in verschiedenen Nachkriegsländern weltweit aktiv und wird von mehreren westeuropäischen Regierungen und Stiftungen finanziert. Ihr Ziel ist es, Kriegsverbrecher juristisch zu belangen. Im Jahr 2020 hat Trial International in Bosnien 21 von Kriegsverbrechen Betroffene unterstützt: "Wir schreiben für die Opfer Briefe an die Strafverfolgungsbehörden, um zu erreichen, dass Anklage erhoben wird," sagt Hanušić Bećirović im Gespräch mit dem MDR.

Adriana Hanušić Bećirović von der NGO Trial International will verhindern, dass Kriegsverbrechen straflos bleiben. Bildrechte: Adnan Lingo Gleichzeitig beobachtet Trial International die Gesetzgebung in Bosnien und will sie zugunsten der Betroffenen beeinflussen. Als Erfolg verbucht Hanušić Bećirović dabei beispielsweise, dass sexualisierte Gewalt im Bosnienkrieg 2015 erstmals entschädigt wurde und dass der Staat seit 2016 kostenlosen Rechtsbeistand für Betroffene bereitstellen muss. Entschädigungen tatsächlich zu erhalten ist aber ein langer Weg, auf dem auch Trial International Menschen zur Seite steht. Weil kein landesweit einheitlicher und eindeutiger Mechanismus dafür existiert, hatten Betroffene vor über 10 Jahren die bosnischen Landesteile deswegen in Zivilprozessen verklagt.

Retraumatisierung und Stigma

Viele Klagen wurden allerdings mit Verweis auf Verjährung abgewiesen. Die Gerichtskosten sollten dann die Klägerinnen zahlen, berichtet Adrijana Hanušić Bećirović. Nach internationalen Protesten hielt allein der Landesteil Republika Srpska an seinen finanziellen Forderungen an die Überlebenden fest. Viele von ihnen leben ohnehin in Armut, so Hanušić Bećirović, und nun würde auch noch ihr weniger Besitz gepfändet: "Sie können sich vorstellen, was das für die Opfer sexueller Gewalt bedeutet. Wenn einer Frau, die 1992 in ihrem Haus von Polizisten vergewaltigt wurde, erleben muss, dass nun Beamte zu ihr kommen, um Couch oder Fernseher zu pfänden." Ihre Organisation fordere bis heute, dass die Republika Srpska aufhört, die Gerichtskosten bei den Betroffenen einzutreiben, denn dieses Vorgehen retraumatisiere die Frauen und sei zudem moralisch inakzeptabel.

Sie können sich vorstellen, was das für die Opfer sexueller Gewalt bedeutet. Wenn einer Frau, die 1992 in ihrem Haus von Polizisten vergewaltigt wurde, erleben muss, dass nun Beamte zu ihr kommen, um Couch oder Fernseher zu pfänden. Adrijana Hanušić Bećirović, Juristin bei der NGO Trial International