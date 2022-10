"In der Slowakei spricht sich ein großer Teil der Politiker und auch die katholische Kirche für den Erhalt der traditionellen Familie aus," erklärt der slowakische Soziologe Michal Vašečka. So hätte 2015 die Kirche in einem Brief dazu aufgerufen, ein Referendum für den Erhalt der traditionellen Familie zu unterstützen. "Der junge Nationalist, der in Bratislava mordete, wollte auch andere Minderheiten und die jüdische Gemeinde angreifen. Er betrachtete besonders eine 'jüdische Weltverschwörung' als Ursache aller Probleme in der Slowakei", so der Soziologe weiter.