"Alles ist teurer geworden, meine Rente reicht nur für das Nötigste", klagt die 68-jährige Rossitza Kaltschewa. Für den wöchentlichen Einkauf beim nahe gelegenen Discounter gibt die Rentnerin aus Sofia bis zu 200 Lew aus. Das sind umgerechnet etwa 100 Euro. Mit ihrer Rente von 450 Euro liegt sie im Landesdurchschnitt. "Weder die Renten, noch die Gehälter steigen so schnell wie die Inflation", sagt Rossitzas Mann Iwajlo während sie die Einkäufe einpacken. Wie die Kaltschews denken viele in Bulgarien und befürchten, dass mit dem Euro alles noch teurer wird. Die rechtspopulistische und russlandfreundliche Partei "Wasraschdane" (Dt.: Wiedergeburt), die drittstärkste politische Kraft im Land, nutzt diese Ängste gezielt.

Seit Monaten läuft in den sozialen Netzwerken eine regelrechte Desinformationskampagne gegen die Einführung der Gemeinschaftswährung. Die Fake News gipfelten vor Kurzem in einer absurden Äußerung von Rada Lajkowa, einer bulgarischen Europaabgeordneten der Partei "Wasraschdane" in der EP-Fraktion "Europa der souveränen Nationen". Ende April unterzeichnete Lajkowa in Moskau einen Partnerschaftsvertrag mit Putins "Einiges Russland". Sie behauptet, dass die Ersparnisse der Bulgaren für die europäische Aufrüstung herangezogen werden könnten.