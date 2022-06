Als am 24. Februar die russische Armee in der Ukraine einmarschierte, standen die Hotels an der bulgarischen Schwarzmeerküste leer. Was lag also näher, als die zu Tausenden mit Bussen und Privatautos ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dort unterzubringen? Rund 60.000 waren es insgesamt. Doch der Krieg dauert länger, als alle anfangs gedacht hatten. Mit Beginn der Hochsaison an Bulgariens Schwarzmeerküste müssen die ukrainischen Flüchtlinge gehen.