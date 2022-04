Schon während des Kosovo-Konflikts 1999 und der russischen Besetzung der Krim zeichnete sich ab, dass die Sozialisten die Kremlpolitik unterstützen würden. Sowohl im bulgarischen als auch im Europaparlament stimmten sie nach der Krim-Annexion gegen Russland-Sanktionen und gegen ein EU-weites Verbot der russischen Staatsmedien Russia Today und Sputnik. Heute stellt die Sozialistische Partei mit ihrer Weigerung, Waffen an die Ukraine zu liefern, die Regierung vor eine regelrechte Zerreißprobe. Die BSP widersetzt sich unter dem Vorwand, eine "Einmischung in den Krieg" vermeiden zu wollen, entschieden einer klaren bulgarischen Positionierung gegenüber Russland. Die übrigen drei Parteien der Koalitionsregierung haben Putins Krieg scharf verurteilt.



Die Entlassung des Verteidigungsministers zeigt darüber hinaus, dass Kremlfreunde in der Regierung nicht länger geduldet werden. Aber dieser Schritt war auch ein Signal des Regierungschefs Petkow an den moskautreuen Staatspräsidenten Rumen Radew, sich von ihm emanzipieren zu wollen. Denn der Präsident und Oberbefehlshaber der Armee vertritt die Position der Sozialistischen Partei und befürchtet, dass Waffenlieferungen an die Ukraine Bulgarien als Konfliktpartei in den Krieg hineinziehen würden. Somit hat auch die Frage nach Militärhilfe für Kiew das Potential, die Koalition in Sofia zu gefährden. Und nicht zuletzt gegen die extrem populistische, nationalistische und offen Kreml-freundliche Partei "Wazraschdane" (Wiedergeburt) muss sich die Regierungskoalition in puncto Waffenlieferungen an die Ukraine im Parlament behaupten.