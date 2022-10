Balkan Konservative Partei liegt bei Wahl in Bulgarien vorn

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien hat die konservative Gerb-Partei ersten Befragungen zufolge gewonnen. Aber auch nationalistische und prorussische Parteien dürften dazugewinnen. In Bulgarien wurde am Sonntag bereits zum vierten Mal seit 2021 ein neues Parlament gewählt. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Krieg in der Ukraine, die Inflation und Energielieferungen.