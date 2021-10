Bereits seit vergangener Woche ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen Pflicht, auch am Arbeitsplatz. Grund für die Verschärfungen sind die stark steigenden Infektionszahlen. Allein seit Ankündigung der Maßnahmen am 20. Oktober stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Tschechien von 117 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen auf 270 gut eine Woche später.