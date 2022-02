Deutschland schickt 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte am Samstagabend mit, die Waffen sollten so schnell wie möglich geliefert werden, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen.



Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte auf Twitter, es sei Deutschlands "Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin". Der russische Überfall markiere eine Zeitenwende, er bedrohe die gesamte Nachkriegsordnung, so Scholz weiter. Deutschland stehe eng an der Seite der Ukraine.