Mit seinen Aussagen positioniert sich Dohnanyi in einem seit Jahrzehnten andauernden Streit darüber, ob der Sowjetunion bei den so genannten Zwei-plus-Vier-Gesprächen 1990 zugesichert wurde, die NATO nicht nach Osteuropa zu erweitern. Unbestritten ist, dass US-Außenminister Baker gegenüber Gorbatschow versprach, die NATO werde im Falle einer deutschen Einheit "nicht einen Zoll in östliche Richtung ausgedehnt" werden. Das geht aus dem von Dohnanyi erwähnten Vermerk von Bakers Ministerium hervor. Damit war, wie aus dem Gesprächskontext hervorgeht, freilich das Gebiet der damaligen der DDR gemeint. 1990 existierte noch der Warschauer Pakt: Eine NATO-Mitgliedschaft etwa Polens oder Ungarns war zu diesem Zeitpunkt also noch gar nicht vorstellbar. Die Zusage Bakers wurde eingehalten: Bis heute gibt es keine NATO-Stützpunkte in den neuen Bundesländern.