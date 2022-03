Einen großen Anteil daran hat die Batteriefabrik von LG Energy Solution direkt vor den Toren Breslaus. Das Werk mit 9.500 Mitarbeitern ist nach Produktionszahlen die Nummer 1 in Europa und will zur Nummer 1 weltweit aufsteigen. Batterien von hier werden in E-Autos von Audi, BMW, Fiat, Ford, Jaguar, Porsche, Renault, Volkswagen und Volvo verbaut – Marken, die auch in Mitteldeutschland produzieren. Studenten des neuen Fachs "E-Mobilität" an der TU Breslau sollen hier im Rahmen einer Kooperation Schulungen absolvieren. Einige werden hier sicherlich später arbeiten. Ein weiteres, kleineres Batteriewerk unterhält Mercedes-Benz in Jawor, rund 60 Kilometer westlich von Breslau. Auch dort wird Ingenieursnachwuchs gebraucht, wenn die Batterieproduktion in Polen weiter so schnell wächst wie bisher. Ein Wachstum, mit dem sich auch die Politik gerne schmückt.